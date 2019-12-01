النصر يستهل مشواره بـ “الكونفدرالية” بتعادل مع دجوليبا

القاهرة-العنوان

استهل فريق النصر الليبي مشوراه بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بتعادل إيجابي مع ضيفه فريق دجوليبا المالي بنتيجة هدف لمثله.

وجرى اللقاء على أرضية ملعب السلام بالقاهرة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات.

وتقدم دجوليبا بهدف، عن طريق حاجي باه، في الدقيقة 51، بعد تسديدة فشل عبد الرحم الرعيض من صدها، وبعد عشرين دقيقة أدرك النصر التعادل تحديدا في الدقيقة 71، بهدف خالد مجدي من علامة الجزاء.

وسيلتقي فريق النصر في الثامن من شهر ديسمبر الجاري بفريق حوريا كوناكري الغيني لحساب الجولة الثانية من المنافسات.

وتضم المجموعة الثانية من دور المجموعات فريق النصر الليبي، وبيدفيست الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني ودجوليبا المالي.