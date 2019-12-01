القيادة العامة تنظم سباق الكرامة الثاني لاخترق الضاحية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد في بنغازي، سباق الكرامة الثاني لاختراق الضاحية تحت إشراف الاتحاد الرياضي العسكري.

وانطلق الماراثون الرياضي العسكري صباح اليوم من المدينة الرياضية إلى ساحة الكيش، بمشاركة عدد من خريجي الكلية العسكرية وضباط الصف والجنود بالوحدات العسكرية المختلفة، وجرى تكريم المتسابقين الفائزين بالمراتب الأولى.

وأشرف جهاز مكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية على تأمين هذا العرس الرياضي، للقيام بواجبها الوطني في حفظ الأمن أثناء السباق الماراثوني العسكري.

ويعد هذا الحدث الثاني من نوعه، بعد أن نظمت القيادة العامة في الأول من ديسمبر من العام 2018 سباق الكرامة الأول لاختراق الضاحية بمشاركة العديد من الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وحظي بإعجاب واستحسان الجميع.

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