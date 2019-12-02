الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ يجدد رخصة أحمد السني

في ختام بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2019 التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة 700 لاعب من العالم، تم تجديد الرخصة الدولية في التحكيم للحكم الليبي أحمد السني من قبل الاتحاد الدولي.

كما تم ترشيحه إلى الماجستير المصغر في التحكيم الدولى للكيك بوكسينغ شهر مايو القادم، وجاء ذلك إثر مشاركة الحكم الدولي الليبي في تحكيم وإدارة منافسات البطولة العالمية والتي تواجد أحمد في تحكيم منافساتها بعد اختياره من قبل لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي للعبة من أجل إدارة نزالات الرياضيين على الحلبة رقم 2 في أسلوب الفُل كونتاكت.

وكان السني قد انتهى منذ أيام من المشاركة في تحكيم بطولة بجاية الدولية للمواي تاي التي أقيمت في دولة الجزائر.

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