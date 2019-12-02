حضور كبير للمحترفين الليبيين في البطولات الأفريقية

تقرير 218

زخم ليبي في أيام أفريقيا فبصرف النظر عن النصر ممثل ليبيا في الكونفدرالية شاركت مجموعة من اللاعبين الليبيين المحترفين في الملاعب التونسية والجزائرية والمغربية والمصرية هذه الأيام في مباريات فرقهم بصورة أساسية.

أنيس السلتو المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي لعب شوطا كاملا في لقاء فريقه أمام الأهلي المصري في ملعب رادس في اللقاء الذي انتهى بفوز أبناء سوسة بهدف دون رد.

أما مؤيد اللافي فلعب في التشكيل الأساسي لاتحاد العاصمة الجزائري أمام ضيفه الوداد المغربي طوال التسعين دقيقة واكتملت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

قمة الأسبوع شهدت مواجهة ليبية خالصة بين حمدو الهوني نجم الترجي التونسي وسند الورفلي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي إذ اكتملت المباراة لمصلحة الترجي بهدفين وأسهم الهوني في الهدف الثاني.

مفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي لعب مباراة فريقه أمام نواذيبو الموريتاني وكان وراء هدف الفوز الثالث لفريقه الذي حصد نقاط الفوز خارج أرضه.

مشاركة بارزة هي الأولى بهذا العدد في الملاعب الأفريقية للاعبينا المحترفين في انتظار أن يكون المردود إيجابيا مستقبلا على المنتخب الوطني.

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