بعد التعادل أمام دجوليبا.. النصر يُعلّق آماله على مواجهة حوريا كوناكري

أخفق النصر في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية بتعادله على أرضه في استاد السلام بالقاهرة أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله.

في الشوط الأول كان النصر الطرف الأفضل واستطاع في مناسبات عدة الوصول لمرمى الفريق المالي لكن محاولاته لم تتجسد إلى أهداف لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

في الحصة الثانية تراخى لاعبو النصر قليلا في البداية فكانت النتيجة استقبال الهدف الأول بتسديدة قوية من الحاجي باه أساء الحارس عبدالرحمن الرعيض التعامل معها.

لم يرم النصر المنديل بعد هذا الهدف وحاول مرارا وتكرارا الوصول لشباك الفريق المالي وحدث ذلك عند دخول مهند أبوعجيلة الذي تحصل على ركلة جزاء تقدم لها خالد مجدي وأسكنها في الشباك المالية.

استمر النصر في الضغط محاولا خطف هدف الفوز وتحصل على الفرص اللازمة التي ستجعل الفريق يظفر بالنقاط الثلاث لكنه أخفق في أكثر من مناسبة لتكتمل المباراة على هذه النتيجة وتتوجه الأنظار صوب المباراة القادمة التي ستجمع الفريق بنظيره حوريا كوناكري مساء الأحد المقبل.

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