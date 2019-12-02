“وضع معقد” في المجموعة الثانية في “خليجي 24”

218TV|خاص

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة “جولة الحسم” في المجموعة الثانية من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، إذ تصطدم الكويت بالبحرين، فيما تخوض السعودية “مباراة نارية” ضد عُمان حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الخليجية التي تعتبر حدثا عميقا لدى شعوب الدول الخليجية، إذ تأخذ البطولة طابعا تنافسيا حادا بين المنتخبات الخليجية، علما أن المجموعة الثانية تعيش “وضعا معقدا” بسبب تقارب فرص التأهل للمنتخبات بما في ذلك المنتخب البحريني الذي يمتلك نقطة واحدة.

وفي المباراة الأولى تلتقي الكويت البحرين بفرصتين الأولى الفوز والتأهل تلقائيا إلى نصف النهائي، أو التعادل بشرط تعادل عمان مع السعودية أو خسارة الأخيرة التي تمتلك أربع نقاط حتى الآن من فوز وتعادل، فيما تحتاج البحرين للفوز على الكويت، وخسارة السعودية أمام البحرين، وهذا كاف لتأهلها مع عمان إلى الجولة التالية من البطولة، فيما تستعد الكويت لخطف بطاقة التأهل اليوم، والانتقال إلى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة لقاء عمان والسعودية.

واستعادت السعودية توازنها بعد خسارة مفاجئة أمام الكويت، قبل أن تفوز على البحرين بثنائية نظيفة، فيما استعادت عمان هي الأخرى توازنها بفوز على الكويت بعد تعادل مع البحرين، فيما تمتلك البحرين نقطة وحيدة، لكن فرصها ليست معدومة، رغم أنها باتت عمليا “الأقل حظاً” بين منتخبات المجموعة.

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