تسريبات تؤكد فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة

ينتظر عالم المستديرة مساء اليوم الإثنين ، إعلان اسم الفائز الجديدة بالكرة الذهبية (بالون دور)، في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورشحت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وبجوارهم 27 لاعب آخر لفوز أحدهم بالجائزة الفردية الأكبر في عالم كرة القدم.

وسربت بعض التقارير فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، أكثر من أي لاعب في تاريخ كرة القدم وسوف يتفوق غداً على رونالدو الثنائي الذي يمتلك 5 كرات ذهبية حالياً.

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