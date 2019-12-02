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ليستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب ليستر سيتي على ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما قلب تأخره في الشوط الأول بهدف في الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل مطاردة المتصدر ليفربول.

وافتتح البرازيلي رتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة والعشرين بكرة رأسية، وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لليستر في الدقيقة الثامنة والستين، ليسجل النيجيري كليتشي إيهناتشو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليصل ليستر إلى النقطة الثانية والثلاثين بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر قبل مواجهته ليفربول في ديربي الميرسيسايد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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