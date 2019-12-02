ليستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول

تغلب ليستر سيتي على ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما قلب تأخره في الشوط الأول بهدف في الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل مطاردة المتصدر ليفربول.

وافتتح البرازيلي رتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة والعشرين بكرة رأسية، وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لليستر في الدقيقة الثامنة والستين، ليسجل النيجيري كليتشي إيهناتشو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليصل ليستر إلى النقطة الثانية والثلاثين بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر قبل مواجهته ليفربول في ديربي الميرسيسايد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية