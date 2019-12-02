مانشستر يونايتد يتعثر في الأولد ترافورد

واصل مانشستر يونايتد تراجعه في الفترة الأخيرة بعد سقوطه في فخ التعادل على ملعب الأولد ترافورد أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين لمثلهما في الأسبوع الرابع عشر من البريمرليغ .

وافتتح جاك جريليش أول أهداف أستون فيلا بعد مرور إحدى عشرة دقيقة ، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق تعادل مانشستر يونايتد عن طريق توم هيتون بالخطأ في مرمى فريقه، وفي الشوط الثاني أضاف المدافع فيكتور ليندولف ثاني أهداف الشياطين الحمر، إلا أنه لم يدم سوى دقيقتين فقط ليعدل أستون فيلا النتيجة بواسطة تايرون مينجز .

ليرفع المانيو رصيده إلى ثماني عشرة نقطة في المرتبة التاسعة فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى خمس عشرة نقطة ليكون في المرتبة الخامسة عشرة.

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