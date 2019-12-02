ترقب لجائزة الـ”بالون دور” في باريس

خاص 218

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مراسم الكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 في الحفل الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس عدد من اللاعبين على جائزة هذا العام يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول صاحب جائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام، والبرتغالي كرستيانو رونالدو المتوج بدوري الأمم الأوروبية والدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وتعتمد “فرانس فوتبول” على أصوات الصحفيين الرياضيين من جميع أنحاء العالم حيث من المقرر أن يشهد حفل هذا العام مجموعة من الجوائز أهمها أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزتي: كوبا لأفضل لاعب شاب في العام، وياشين لأفضل حارس مرمى، المستحدثتين للمرة الأولى في تاريخ الجائزة العالمية.

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا لنيل الـ”بالون دور” يصوت عليها 180 صحفيا من مختلف الدول العالمية.

وتعتبر هذه النسخة هي الرابعة والستون للكرة الذهبية والتي انطلقت عام 1956 حيث مرت بالعديد من المراحل لتطويرها واندمجت مع جائزة الفيفا بين أعوام 2010 إلى 2015 قبل الانفصال مجددا.

ويعد النجمان ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو هما الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية برصيد 5 مرات في مسيرتهما حيث يطمح اللاعبان لفض الشراكة بينهما وحصد الجائزة المنتظرة للمرة السادسة في تاريخه.

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