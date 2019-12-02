هاميلتون ينهي موسم الفورمولا1 بالتتويج بجائزة أبو ظبي

تمكن بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من الظفر بجائزة أبو ظبي الكبرى في ختام موسم بطولة العالم للسيارات الفورمولا وان على حلبة ياس مارينا.

وجاء هاميلتون في الصدارة بزمن قدره ساعة وأربع وثلاثون دقيقة وخمس ثوان وسبعمائة وخمسة عشر جزءا من الثانية متفوقا على سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما احتل سائق فيراري شارل لوكلير المرتبة الثالثة في السباق، وجاء زميل هاميلتون في مرسيدس فالتيري بوتاس رابعا وسيباستيان فيتيل في المركز الخامس.

وبانتصاره في أبو ظبي تمكن هاميلتون من تحقيق الانتصار الرابع والثمانين في مسيرته الاحترافية والحادي عشر هذا الموسم ليعدل رقمه القياسي بالحصول على النقاط في ثلاثة وثلاثين سباقا على التوالي.

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