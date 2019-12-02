برشلونة يستعيد صدارة الليغا بالفوز على أتلتيكو

بقليل من الحظ وكثير من براعة تير شتيغن، نجا برشلونة من هدف مبكر لأتلتيكو مدريد بأكثر من فرصة سانحة للتسجيل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

فبعد صمود دفاع الكتالان لخمس وعشرين دقيقة، جاء الدور على الهجوم عن طريق راكيتيش الذي سدد كرة زاحفة صدها جان أوبلاك على دفعتين، وعلى مرات عدة، تارة من شتيغن وأخرى من خط الدفاع استطاع برشلونة تأمين مرماه من اختراقات لاعبي الأتلتيكو الذين لم تنجح محاولاتهم العديدة في الوصول إلى شباك خصمهم.

وبعد شد وجذب من الفريقين، فاز الضيوف على مضيفهم بهدف جميل من القائد ليونيل ميسي بعد “الوان تو” الملعوبة مع لويس سواريز في الدقيقة السادسة والثمانين، والذي انتهت به نتيجة اللقاء، واستعاد برشلونة صدارة الليغا من غريمه ريال مدريد متساويا معه في المقدمة بإحدى وثلاثين نقطة ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.

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