تكريم أبطال الكرة الحديدية في غدامس

أقيمت في قاعة المركز الثقافي في غدامس احتفالية لتكريم المتفوقين الدوليين في لعبة الكرة الحديدية بإشراف من مكتب الثقافة في المدينة.

وكان أبناء غدامس الذين مثلوا المنتخب الليبي للكرة الحديدية الذين رفعوا راية الوطن عاليا في المحافل الدولية قد تبوؤا مراتب مشرّفة إثر مشاركاتهم في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية التي أقيمت بالمغرب.

وتحصل المتفوقون على ميداليات وتراتيب متقدمة أهلتهم للمشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية في مدينة مارسين هذا العام وبطولات عالمية أخرى في فرنسا وإيطاليا.

وبحضور أعضاء المجلس البلدي والمهتمين بالشأن الرياضي ولفيف من أهالي غدامس، تم تكريم الأبطال والمدربين بمنحهم شهادات تقدير وبعض الجوائز العينية تقديرا لما بذلوه طيلة هذا العام وتحفيزا لهم من أجل مواصلة المشوار في هذا المجال.

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