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تكريم أبطال الكرة الحديدية في غدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في قاعة المركز الثقافي في غدامس احتفالية لتكريم المتفوقين الدوليين في لعبة الكرة الحديدية بإشراف من مكتب الثقافة في المدينة.

وكان أبناء غدامس الذين مثلوا المنتخب الليبي للكرة الحديدية الذين رفعوا راية الوطن عاليا في المحافل الدولية قد تبوؤا مراتب مشرّفة إثر مشاركاتهم في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية التي أقيمت بالمغرب.

وتحصل المتفوقون على ميداليات وتراتيب متقدمة أهلتهم للمشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية في مدينة مارسين هذا العام وبطولات عالمية أخرى في فرنسا وإيطاليا.

وبحضور أعضاء المجلس البلدي والمهتمين بالشأن الرياضي ولفيف من أهالي غدامس، تم تكريم الأبطال والمدربين بمنحهم شهادات تقدير وبعض الجوائز العينية تقديرا لما بذلوه طيلة هذا العام وتحفيزا لهم من أجل مواصلة المشوار في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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