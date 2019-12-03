للمرة السادسة .. ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (32 عاماً ) بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الإثنين.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو، وأضاف تتويج، الاثنين، إلى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعاً في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة “فيفا” لأفضل لاعب في العالم.

هذا وحل الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي بالمركز الثاني، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، في المرتبة الثالثة، كما حل السنغالي ساديو ماني بالمركز الرابع، والمصري محمد صلاح خامسا، وحصد النجم الجزائري رياض محرز المركز العاشر في تصنيف اللاعبين.

هذا وحصد الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي جائزة ليف ياشين لأفضل حارس هذا العام في المركز السابع.

وحقق المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك بعد موسمه الحافل مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانتقال ليوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

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