ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة يوم الاثنين، ليعزز رقمه القياسي.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي حصد الجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 على فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول في تصويت الصحافيين حول العالم.

ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي، كما قاد الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أميركا في شهر يوليو الماضي.

وتوج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجائزة (ياشين) لأفضل حارس مرمى في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وجاء الألماني أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني في المركز الثاني يليه البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث.

وساهم أليسون (27 عاماً) في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما حصل مع فريقه على المركز الثاني في الموسم الماضي الدوري الإنجليزي، وحقق مع منتخب بلاده بطولة كوبا أميركا.

وأحرز ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019. ونال اللاعب الهولندي النسخة الثانية من جائزة (كوبا تروفي) لأفضل لاعب شاب، وقام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والفائز بالنسخة الأولى من الجائزة، بتسليم الجائزة إلى دي ليخت

وحل جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني والبرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الثالث.

