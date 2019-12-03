تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الليغا

استقال خافيير تيباس من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني وذلك من أجل الترشح مجددا على نفس المنصب خلال الانتخابات القادمة.

وأوضح خافيير تيباس أنه تقدم باستقالته بشكل رسمي لفتح الباب أمام عملية انتخابية الفترة المقبلة حيث أكد أنه سيترشح لمنصب الرئاسة من جديد وذلك بعد المشاكل التي دخل فيها مع الاتحاد الإسباني بسبب معارضته للعب مباريات الليغا في الولايات المتحدة .

وكان تيباس قد تولى رئاسة رابطة الليغا منذ عام ألفين وثلاثة عشر ليحل حينها محل خوسيه أستيازاران حيث من المفترض أن تستمر ولاية صاحب السبعة والخمسين عاما حتى أكتوبر ألفين وعشرين.

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