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تيباس يستقيل من رئاسة رابطة الليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقال خافيير تيباس من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني وذلك من أجل الترشح مجددا على نفس المنصب خلال الانتخابات القادمة.

وأوضح خافيير تيباس أنه تقدم باستقالته بشكل رسمي لفتح الباب أمام عملية انتخابية الفترة المقبلة حيث أكد أنه سيترشح لمنصب الرئاسة من جديد وذلك بعد المشاكل التي دخل فيها مع الاتحاد الإسباني بسبب معارضته للعب مباريات الليغا في الولايات المتحدة .

وكان تيباس قد تولى رئاسة رابطة الليغا منذ عام ألفين وثلاثة عشر ليحل حينها محل خوسيه أستيازاران حيث من المفترض أن تستمر ولاية صاحب السبعة والخمسين عاما حتى أكتوبر ألفين وعشرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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