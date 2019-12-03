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مواجهات قوية منتظرة في ثالث أدوار كأس إنجلترا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحبت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر والتي أفرزت مواجهات قوية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة منتظرة ستجمع ليفربول متصدر الدوري وجاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على وولفرهامبتون ويلتقي أستون فيلا أمام فولهام ويواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق بورت فالي، أما تشيلسي فسيلعب أمام نوتنجهام فوريست وليستر سيتي مع ويغان أتلتيك وتوتنهام مع ميدلزبرة ، وسيكون أرسنال أمام مواجهة مرتقبة أمام ليدز يونايتد ، ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الدور الثالث يومي الرابع والسادس من يناير القادم.

وسيلتقي ليفربول أمام جاره إيفرتون في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يلتقيا في منافسات مسابقة كأس إنجلترا على ملعب أنفيلد رود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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