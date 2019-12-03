جمال الجعفري يترشح لرئاسة نادي الاتحاد

قدم جمال الجعفري رئيس اتحاد الكرة السابق ملف ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد للجمعية العمومية بالنادي عقب انتهاء المدة القانونية للجنة التسييرية السابقة برئاسة صلاح العزابي.

ويشغل وسام خليفة الإدريسي منصب نائب الرئيس فيما أوكلت مهمة أمين الصندوق إلى إبراهيم عبدالله الدنفور بينما سيشغل عبدالباسط محمد دخيل منصب العضوية القانونية.

وتضم القائمة أيضا عضوية كل من محمد عمر لاغا ووسام عاشور وطلعت الكميشي حيث سيتم التنسيق خلال الأيام القادمة على موعد الانتخابات التي لن يشارك فيها إلا حاملي بطاقات العضوية في النادي.

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