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بوشكيوة يُقدّم صورة إيجابية عن الرياضة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المدرب الوطني إيهاب بوشكيوة دورة المدربين التي استضافتها الأكاديمية الدولية للمبارزة في الجزائر بإشراف الاتحاد الدولي والأفريقي والتي استمرت لمدة عام كامل في الجانبين النظري والعملي.

وقدم بوشكيوة صورة إيجابية عن الرياضة في ليبيا بالتزامه طيلة أيام الدورة حيث أكد رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي أن بوشكيوة نجح بامتياز في الدورة وأعطى صورة حسنة ليكون ثاني مدرب يجتازها بعد المدرب سراج التاجوري.

وتأتي مثل هذه الدورات من قبل اتحاد اللعبة لصقل المدربين وتطويرهم وتأهيلهم في رياضة المبارزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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