بوشكيوة يُقدّم صورة إيجابية عن الرياضة الليبية

اختتم المدرب الوطني إيهاب بوشكيوة دورة المدربين التي استضافتها الأكاديمية الدولية للمبارزة في الجزائر بإشراف الاتحاد الدولي والأفريقي والتي استمرت لمدة عام كامل في الجانبين النظري والعملي.

وقدم بوشكيوة صورة إيجابية عن الرياضة في ليبيا بالتزامه طيلة أيام الدورة حيث أكد رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي أن بوشكيوة نجح بامتياز في الدورة وأعطى صورة حسنة ليكون ثاني مدرب يجتازها بعد المدرب سراج التاجوري.

وتأتي مثل هذه الدورات من قبل اتحاد اللعبة لصقل المدربين وتطويرهم وتأهيلهم في رياضة المبارزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية