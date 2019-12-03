بلعم والعمامي يلتحقان بمعسكر النصر في مصر

أخبار ليبيا24- خاص

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله بلعم ببعثة الفريق في مصر، بعد أن تغيب عن صفوف الفريق في المباراة السابقة أمام دجوليبا المالي لأسباب لم يكشف عنها.

وأكد المركز الإعلامي في نادي النصر على “فيسبوك” أن معاذ العمامي المنتدب حديثا من فريق الهلال التحق اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق .

و يتأهب فريق النصر لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمجموعات الكونفيدرالية، وستقام المباراة الأحد المقبل في العاصمة الغينية كوناكري.

وكان النصر قد تعادل أمام دجوليبا المالي في الجولة الأولى 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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