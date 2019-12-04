النصر يواصل تحضيراته لحوريا كوناكري

يواصل فريق النصر لكرة القدم تدريباته بمعسكره في القاهرة وذلك تحضيرا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية .

وخاض الفريق بقيادة المدرب محمد الككلي تدريبات صباحية ومسائية بحضور أغلب اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله على ملعب السلام، ويأمل ممثل ليبيا في البطولة الأفريقية العودة بنتيجة إيجابية قد تفتح له الطريق في باقي المباريات لتقديم أداء أفضل وحصد النقاط التي ستمكنه من الوصول إلى الدور المقبل، وسيلعب النصر المباراة في غينيا في الثامن من الشهر الجاري .

وكان الكاف قد عين طاقم تحكيم من زيمبابوي بقيادة الحكم بيلان ناكوب لإدارة المباراة الأحد المقبل بملعب 28 من سبتمبر في كوناكري حيث سيساعده سلاني ناكوب وإيدقار راميك .

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