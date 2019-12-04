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النصر يواصل تحضيراته لحوريا كوناكري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر لكرة القدم تدريباته بمعسكره في القاهرة وذلك تحضيرا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية .

وخاض الفريق بقيادة المدرب محمد الككلي تدريبات صباحية ومسائية بحضور أغلب اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله على ملعب السلام، ويأمل ممثل ليبيا في البطولة الأفريقية العودة بنتيجة إيجابية قد تفتح له الطريق في باقي المباريات لتقديم أداء أفضل وحصد النقاط التي ستمكنه من الوصول إلى الدور المقبل، وسيلعب النصر المباراة في غينيا في الثامن من الشهر الجاري .

 وكان الكاف قد عين طاقم تحكيم من زيمبابوي بقيادة الحكم بيلان ناكوب لإدارة المباراة الأحد المقبل بملعب 28 من سبتمبر في كوناكري حيث سيساعده سلاني ناكوب وإيدقار راميك .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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