خيسوس يقود السيتي لإكتساح بيرنلي

عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور ضمن الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح البرازيلي غابريل جيسوس أول أهداف المباراة في الدقيقة 24 بطريقة رائعة، ومع انطلاق شوط المباراة الثاني عاد جيسوس ليسجل هدف التقدم الثاني للسيتزن في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 68 تمكن الإسباني رودريغو من تعزيز تقدم الضيوف بتسديدة صاروخية، قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الرابع ، لكن بيرنلي قلص الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية عن طريق روبي برادي .

ليرفع السيتي رصيده إلى 32 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني بشكل مؤقت فيما توقف بيرنلي عند 18 نقطة في المرتبة 11.

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