“عقد جديد” يربط ريتشارليسون بـ”إيفرتون”

أعلن إيفرتون تجديد عقد مهاجمه ريتشارليسون أندرادي لـ5 سنوات ليواصل اللاعب البرازيلي مسيرته مع التوفيز وذلك قبل مواجة فريقه أمام ليفربول في ديربي الميرسيايد .

وبحسب بيان إيفرتون فإن عقد ريتشارليسون سينتهي في صيف 2024، حيث يقدم اللاعب في الفترة الحالية أفضل مستوياته ما جعل الفريق يتمسك به لفترة طويلة.

وكان ريتشارليسون قد انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في يوليو 2018 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني حيث تمكن عند انضمامه لفريق مدينة ليفربول من تسجيل 20 هدفا في كل المسابقات ، كما خاض المهاجم 19 مباراة مع منتخب السيليساو .

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