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“عقد جديد” يربط ريتشارليسون بـ”إيفرتون”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إيفرتون تجديد عقد مهاجمه ريتشارليسون أندرادي لـ5 سنوات ليواصل اللاعب البرازيلي مسيرته مع التوفيز وذلك قبل مواجة فريقه أمام ليفربول في ديربي الميرسيايد .

وبحسب بيان إيفرتون فإن عقد ريتشارليسون سينتهي في صيف 2024، حيث يقدم اللاعب في الفترة الحالية أفضل مستوياته ما جعل الفريق يتمسك به لفترة طويلة.

وكان ريتشارليسون قد انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في يوليو 2018 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني حيث تمكن عند انضمامه لفريق مدينة ليفربول من تسجيل 20 هدفا في كل المسابقات ، كما خاض المهاجم 19 مباراة مع منتخب السيليساو .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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