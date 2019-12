عبّر المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، عن أمله ألا تكون بطولة “كوبا أميركا 2020″، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا، الأخيرة ليونيل ميسي.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: “لا أعرف ما إذا كانت الأخيرة، ولكني آمل ألا تكون كذلك، الأرجنتين تريد اللقب أكثر حتى من ميسي، سنمنح كل ما عندنا للوصول إلى النهائي”. وفيما يتعلق بالمباراة الافتتاحية للبطولة والتي تقام يوم 12 يونيو القادم وتجمع الأرجنتين بتشيلي، علّق سكالوني قائلا: “إنها مباراة رائعة للبداية، البداية دائما صعبة، ولكن ضد تشيلي يمتلك الأمر إحساسا خاصا، تشيلي دائما صعبة بالنسبة لنا، بالذات مؤخرا، صعبة ولكننا بخير”، وفق ما نقلت صحيفة “آس”. وكان آخر فوز للأرجنتين بلقب كوبا أميركا سنة 1993، وستقابل في البطولة القادمة كلا من الأوروغواي وباراغوي وأستراليا وبوليفيا، إضافة إلى تشيلي.

