اخبار الرياضة

متابعة أعمال صيانة الأندية في أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في منطقة أوباري أحمد الداموعي ، بزيارة ميدانية لناديي الوفاء والوادي الأخضر في المنطقة.

وجاءت زيارة الداموعي من أجل الوقوف على مراحل الصيانة والتطوير التي تجرى في الناديين، مؤكدا على وصول شحنة العشب الصناعي، والذي سيتم فرشه خلال الأيام القادمة .

يذكر أن مشروع صيانة الملاعب، يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، من أجل النهوض بالبنية التحتية للأندية الرياضية في المناطق، ومتابعة مشاريع الصيانة والتطوير التي تشرف عليها إدارة المشروعات بالهيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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