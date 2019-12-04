متابعة أعمال صيانة الأندية في أوباري

قام رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في منطقة أوباري أحمد الداموعي ، بزيارة ميدانية لناديي الوفاء والوادي الأخضر في المنطقة.

وجاءت زيارة الداموعي من أجل الوقوف على مراحل الصيانة والتطوير التي تجرى في الناديين، مؤكدا على وصول شحنة العشب الصناعي، والذي سيتم فرشه خلال الأيام القادمة .

يذكر أن مشروع صيانة الملاعب، يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، من أجل النهوض بالبنية التحتية للأندية الرياضية في المناطق، ومتابعة مشاريع الصيانة والتطوير التي تشرف عليها إدارة المشروعات بالهيئة.

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