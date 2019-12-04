ندوة للتعريف بالرياضات الجوية في طبرق

تستعد مدينة طبرق لبطولة دولية في الرياضات الجوية ستستضيفها مطلع العام المقبل، سبقتها بندوة للتعريف بها في المنطقة أقامها الاتحاد الليبي لهذه الرياضات.

وعرضت بالصور واللقطات التي التقطت لعدة مناشط ومسابقات في الرياضات الجوية في ندوة هي الأولى من نوعها تقام في مدينة طبرق لأجل التعريف بهذه الرياضة والترويج للبطولة التي سيحتضنها نادي طبرق للرياضات الجوية في الصيف القادم بمشاركة ليبية ودولية .

وحرص الاتحاد الليبي على وجوده وإقامة الندوة في طبرق التي ستستضيف البطولة ، لم يأت من فراغ ، فالمنطقة لها مميزاتها التي تتماشى مع تنظيم المسابقات والبطولات في هذا النوع من الرياضات .

في ختام الندوة قدم الاتحاد الليبي للرياضات الجوية وعدا بدعم نادي طبرق بالمعدات اللازمة لعمله ،، فهل سنرى الدعم على أرض الواقع ؟ السبعة أشهر المقبلة التي تفصلنا عن البطولة ، ستوضح ذلك .

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