بلعم يُعزز صفوف النصر قبل موقعة حوريا

تتجه بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى كوناكري استعدادا لمواجهة فريق حوريا في إطار الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية بملعب الثامن والعشرين من سبتمبر الذي كان شاهدا على واقعة الموسم الماضي عندما ظلم النصر تحكيميا وغادر منافسات تمهيدي أبطال أفريقيا.

وكان النصر قد تعادل في أول لقاء له في المجموعات أمام دجوليبا بهدف لمثله ويدخل المباراة برغبة تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه على الرغم من افتقاده لخدمات أبرز لاعبيه وعلى رأسهم خالد مجدي ومهند بوعجيلة.

والخبر السار في تشكيلة الفريق التي تستعد لملاقاة حوريا هو عودة متوسط ميدان الفريق ولاعب المنتخب الوطني عبدالله بلعم للفريق ليكون جاهزا لموقعة حوريا بجانب الانتداب الجديد الذي يتمثل في المدافع معاذ العمامي لاعب الهلال الذي التحق بتشكيلة المدرب الوطني محمد الككلي في القاهرة وشارك في التدريبات الأخيرة التي تسبق السفر.

مباراة لن تكون سهلة، والعودة بنقطة أو تحقيق الفوز خارج الأرض سيمثل نقطة تحول لفريق النصر الذي يسعى للتأهل وتمثيل ليبيا بنجاح في هذه المغامرة الأفريقية التي ترافقها ظروف صعبة على جميع الأصعدة .

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