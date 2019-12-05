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الهريش يشارك في تعادل طنجة أمام خريبكة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي في الملاعب المغربية زكريا الهريش في مباراة فريقه اتحاد طنجة أمام أومبيك خريبكة في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المغربي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث افتتح نعمان أعراب باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة قبل أن يعدل راضي هجهوج النتيجة في الدقيقة السابعة والأربعين لصالح الضيوف.

ولعب الهريش المباراة منذ بدايتها وحتى الدقيقة التاسعة والسبعين عندما قام المدرب باستبداله وتحصل على بطاقة صفراء.

وأضاف طنجة بهذا التعادل نقطة لرصيده إذ يتواجد في المركز الثالث عشر بست نقاط بينما يحتل خريبكة المركز الحادي عشر بسبع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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