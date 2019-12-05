الهريش يشارك في تعادل طنجة أمام خريبكة

شارك المحترف الليبي في الملاعب المغربية زكريا الهريش في مباراة فريقه اتحاد طنجة أمام أومبيك خريبكة في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المغربي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث افتتح نعمان أعراب باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة قبل أن يعدل راضي هجهوج النتيجة في الدقيقة السابعة والأربعين لصالح الضيوف.

ولعب الهريش المباراة منذ بدايتها وحتى الدقيقة التاسعة والسبعين عندما قام المدرب باستبداله وتحصل على بطاقة صفراء.

وأضاف طنجة بهذا التعادل نقطة لرصيده إذ يتواجد في المركز الثالث عشر بست نقاط بينما يحتل خريبكة المركز الحادي عشر بسبع نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية