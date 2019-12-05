اخبار الرياضة

السلتو في قائمة النجم الأفريقية التي ستواجه بلاتينيوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اختيار المدرب الإسباني كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي على المهاجم الليبي أنيس السلتو ليكون موجودا في قائمة الفريق التي ستواجه بلاتينيوم الزمبابوي في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة مساء السبت حيث يحتاج النجم لتأكيد انتصاره الأول الذي حققه على حساب الأهلي المصري بملعب رادس إذ تضم مجموعته على غرار الأهلي المصري وبلاتينيوم فريق الهلال السوداني.

وفي السياق ذاته استبعد المدرب الإسباني اللاعب الليبي الآخر في صفوف الفريق مهند ايتو من القائمة التي ستغادر مساء اليوم إلى زمبابوي على متن طائرة خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك