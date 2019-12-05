السلتو في قائمة النجم الأفريقية التي ستواجه بلاتينيوم

وقع اختيار المدرب الإسباني كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي على المهاجم الليبي أنيس السلتو ليكون موجودا في قائمة الفريق التي ستواجه بلاتينيوم الزمبابوي في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة مساء السبت حيث يحتاج النجم لتأكيد انتصاره الأول الذي حققه على حساب الأهلي المصري بملعب رادس إذ تضم مجموعته على غرار الأهلي المصري وبلاتينيوم فريق الهلال السوداني.

وفي السياق ذاته استبعد المدرب الإسباني اللاعب الليبي الآخر في صفوف الفريق مهند ايتو من القائمة التي ستغادر مساء اليوم إلى زمبابوي على متن طائرة خاصة.

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