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الاتحاد العام للألواح الشراعية يعتمد المشاركين ببطولة جربة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك المنتخب الوطني للألواح الشراعية في البطولة الأفريقية التي تستضيفها ولاية جربة في الفترة من السادس عشر من ديسمبر الجاري وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

الاتحاد العام لهذه اللعبة قام بترشيح أربعة لاعبين للمشاركة في السباقات الأربعة للفئات السنية حيث وقع الاختيار على عبدالرؤوف العطوشي في الفئة ما بين ألفين وواحد وألفين وأربعة وهانيبال نجمي في الفئة ما بين ألفين وخمسة وألفين وثمانية ومحمد عشيني في الفئة ما بين ألفين وخمسة وألفين وثمانية.

وجاءت هذه الاختيارات بعد اعتماد النتائج الأخيرة لبطولة ليبيا للألواح الشراعية التي استضافتها منطقة أبوكماش في مدينة زوارة شهر نوفمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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