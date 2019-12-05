الاتحاد العام للألواح الشراعية يعتمد المشاركين ببطولة جربة

يشارك المنتخب الوطني للألواح الشراعية في البطولة الأفريقية التي تستضيفها ولاية جربة في الفترة من السادس عشر من ديسمبر الجاري وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

الاتحاد العام لهذه اللعبة قام بترشيح أربعة لاعبين للمشاركة في السباقات الأربعة للفئات السنية حيث وقع الاختيار على عبدالرؤوف العطوشي في الفئة ما بين ألفين وواحد وألفين وأربعة وهانيبال نجمي في الفئة ما بين ألفين وخمسة وألفين وثمانية ومحمد عشيني في الفئة ما بين ألفين وخمسة وألفين وثمانية.

وجاءت هذه الاختيارات بعد اعتماد النتائج الأخيرة لبطولة ليبيا للألواح الشراعية التي استضافتها منطقة أبوكماش في مدينة زوارة شهر نوفمبر الماضي.

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