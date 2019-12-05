رسم الخطوط العريضة لإقامة نصف ماراثون أوباري

في إطار الاستعداد لإقامة نصف ماراثون أوباري للسلام وعلى طاولة اجتماعات المجلس البلدي بالغريفة التقى رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة مع رؤساء الأندية وعضوي المجلس البلدي في المنطقة لرسم الخطوط العريضة والرفيعة لنصف ماراثون أوباري للسلام ، كوضع آلية عمل اللجنة المشرفة من حيث الانطلاقة، وتسجيل المشاركين من مختلف الفئات العمرية، بحيث تتاح الفرصة أمام الجميع.

وعلى هامش الاجتماع تم الاطلاع على مراحل الصيانة والتطوير في أندية الأمل وأسامة وفارس ببلدية الغريفة التي تشهد هذه الأيام أعمال تعشيب واستكمال مرافق المضمار، بهدف النهوض بالبنى التحتية لملاعب أندية الجنوب.

نصف ماراثون أوباري للسلام، هذه التظاهرة الرياضية ستقام لأول مرة في أوباري خلال الأيام القادمة، من شأنها أن تعزز روح المنافسة على التفوق والتحدي، فيما تعطي مشروعات صيانة الملاعب دافعا لممارسة الرياضة العامة بعد أن كانت مهددة بالنفور ونسيان الشباب لها.

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