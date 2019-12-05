“الهوني” يحجز مكانه في التاريخ كأول ليبي يشارك بمونديال الأندية

اختار الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي، قائمة الفريق التي ستشارك بكأس العالم للأندية، وعلى رأسهم محترفنا حمدو الهوني.

واختار الجهاز الفني للترجي بقيادة المدير الفني معين الشعباني، قائمة من 23 لاعبا للمشاركة وهم: معتزبن شريفة، ورامي الجريدي، وصدقي دبشي، وخليل شمام، وسامح الدربالي، وشمس الدين الزوادي، وبدران، واليعقوبي، وإيهاب مباركي، وشتي، والفداء، ومسكيني، وفوسيني كوليبالي، وبن رمضان، وبن غيث، وبن شوق، وأنيس بدري، وحمدو الهوني، وبنس، إبراهيم وتارا، وهيثم جويني، وطه الخنيسي.

ويحجز “الهوني” باختياره ضمن القائمة، مكانا في تاريخ الكرة الليبية، ليكون أول لاعب من فرسان المتوسط يشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل النادي التونسي إلى كأس العالم للأندية في مناسبتين من قبل، فقد كانت الأولى عام 2011 عندما حقق دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس أمام الوداد بهدف نظيف، بينما شارك في المرة الثانية في 2018 بعد فوزه على الأهلي المصري في ريومنتادا تاريخية.

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