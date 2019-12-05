6 أندية تعلن مشاركتها ببطولة مصراتة للسباحة

أعلنت 6 أندية مشاركتها ببطولة مصراتة للسباحة داخل الأحواض، التي ستقام بنادي الشباب الرياضي ختاما للموسم 2018/2019، واستعدادا للموسم القادم وبطولة المنطقة الغربية المقامة نهاية هذا الشهر .
ومن المقرر أن تضم البطولة، جميع الفئات وسيشارك فيها ست أندية هي “الشباب ، مصراتة البحري ، توباكتس ، ، السويحلي ، التصدي و الحديد والصلب”.
وكان الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص مصراتة، عقد أول أمس الثلاثاء، اجتماعًا هامًا، ضم مندوبي الأندية والرياضيين والمدربين ومحبي لعبة السباحة وأولياء الأمور.
و حرص الحضور من خلاله على مناقشة بعض الأمور التي تعيق السباحين والمدربين، كما قاموا بوضع اللمسات الأخيرة لبطولة مصراتة، التي موعدها يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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