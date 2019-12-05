“النصر” يخسر ورقتين رابحتين قبل مواجهة حوريا كوناكري بالكونفيدرالية

أعلن نادي النصر، أن الفريق الأول لكرة القدم سيفتقد لجهود الثنائي خالد مجدي بسبب الحصول على الإنذار الثاني ومهند بوعجيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر و جوليبا المالي بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وبحسب بيان النادي الذي نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، فإن إصابة “بوعجيلة” تتطلب الراحة لعدة أيام، ما يجعل إمكانية مشاركته مستحيلة، حيث تقام المباراة الأحد القادم.

وأضاف البيان أن هذا الثنائي من الأوراق الرابحة للمدرب الوطني محمد الككلي الذي سيعمل على تعويض غيابهما، بالاعتماد على أسماء أخرى قادرة على تقديم الإضافة لأجل الخروج بنتيجة إيجابية للمنافسة بقوة لخطف أحد ورقتي التأهل للدور الثمانية بين فرق مجموعته.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته بمعسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفحامة، القاهرة، اليوم الخميس، متوجهةً إلى العاصمة الغينية كوناكري في إطار الاستعداد لمواجهة فريق حوريا كوناكري، يوم الأحد المقبل، على “ملعب 28 سبتمبر” بالعاصمة الغينية في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

وكان الفحامة قد تعادل في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1/1 مع دجوليبا المالي في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى الفحامة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا تضمن له الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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