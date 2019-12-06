خسارة جديدة تُعمّق جراح أرسنال في البريمرليغ

واصل أرسنال تراجعه المتواصل في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خسر من جديد على ملعبه أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق آدم ويبستر، وفي الشوط الثاني عدل الغابوني بيير أوباميانغ النتيجة في الدقيقة الخمسين، لكن نيل ماوباي استطاع إحراز الهدف الثاني لبرايتون قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

وعمقت هذه الخسارة من جراح أرسنال ليتراجع للمركز العاشر برصيد تسع عشرة نقطة في المجمل، فيما رفع برايتون رصيده إلى ثماني عشرة نقطة ليرتقي للمرتبة الثالثة عشرة .

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