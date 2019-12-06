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خسارة جديدة تُعمّق جراح أرسنال في البريمرليغ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل أرسنال تراجعه المتواصل في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خسر من جديد على ملعبه أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق آدم ويبستر، وفي الشوط الثاني عدل الغابوني بيير أوباميانغ النتيجة في الدقيقة الخمسين، لكن نيل ماوباي استطاع إحراز الهدف الثاني لبرايتون قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

وعمقت هذه الخسارة من جراح أرسنال ليتراجع للمركز العاشر برصيد تسع عشرة نقطة في المجمل، فيما رفع برايتون رصيده إلى ثماني عشرة نقطة ليرتقي للمرتبة الثالثة عشرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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