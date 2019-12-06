لامبارد يتنفس الصعداء بعد قرار الـ”تاس”

قررت محكمة التحكيم الرياضي “تاس” قبول الاستئناف المقدم من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي بخصوص التعاقدات مع اللاعبين وذلك قبل انطلاق الميركاتو الشتوي نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت المحكمة أنها رفعت الحظر المفروض على البلوز لضم اللاعبين المحليين والدوليين في فترة الانتقالات الصيفية الشتوية كما قلصت المحكمة الغرامة المسلطة على النادي اللندني إلى نحو 300 ألف دولار.

وكان تشيلسي قد اتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي وقدم استئنافاً لتقليص العقوبة المفروضة عليه لفترة انتقالات واحدة لكن المحكمة قامت بدورها بقبول الالتماس وإلغاء العقوبة نهائياً مع تقليص الغرامة المادية.

ومن المنتظر أن يبدأ تشيلسي التعاقد مع اللاعبين بداية من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض عدد من اللاعبين المغادرين في الصيف الماضي وأبرزهم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد ، .ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ب29 نقطة بفارق 14 نقطة عن الصدارة.

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