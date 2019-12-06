اخبار الرياضة

الهلال يحتضن اجتماع تحضيري لبطولة “مخلوف” للقوة البدنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة العليا لبطولة المرحوم “محمد مخلوف” الدولية للقوة البدنية اجتماعها الأول في مقر نادي الهلال الراعي للبطولة أمس الخميس، وذلك للوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق البطولة .

هذا واستعرضت اللجنة قائمة بأسماء اللجان العاملة والمواعيد وغيرها من ا لأمور الفنية والتنظيمية.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء اللجان العاملة بالبطولة و رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية وأعضاء اللجنة الإعلامية والفنية .

وتعتبر هذه النسخة هي الثالثة للبطولة وتختلف النسخة الحالية عن سابقاتها بكونها ستحصي بمشاركة دوليةمن عدد من المنتخبات العربية والأفريقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك