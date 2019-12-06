اتحاد بناء الأجسام يكلف مدرب للمنتخب الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المدرب الأستاذ “خالد الغويل” للإشراف على تدريب المنتخب الليبي ويساعده في هذه المهمة “علي الزلاوي” .

ويتأهب المنتخب الوطني لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة المغرب العربي التي تقام في تونس خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري .

وتقام البطولة تحت رعاية مباشرة من الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد التونسي، وهي أول بطولة تقام منذ بداية تأسيس اتحاد المغرب العربي في دولة المغرب بمدينة مراكش بتاريخ في مارس 2018.

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