قنبور يبدأ مرحلة الاستعداد الأولى لأولمبياد طوكيو

سينطلق البطل الليبي في رياضة التجديف حسين قنبور في مشواره الاستعدادي لأولمبياد طوكيو صيف العام القادم بإقامة معسكر تحضيري في تونس يستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وسيدخل قنبور هذا المعسكر بإشراف المدرب التونسي أنيس الجويني الذي سيعمل معه خلال هذه المرحلة ببرنامج متكامل يستمر حتى نهاية الشهر الحالي قبل الدخول في المرحلة الثانية التي من المقرر أن تكون العام القادم في إحدى الدول الأوروبية.

وكان رئيس الاتحاد العام للتجديف نورالدين الكريكشي قد اجتمع الأيام الماضية مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق لبحث سبل توفير الدعم اللازم للرياضي الليبي في هذه المرحلة.

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