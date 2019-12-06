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قنبور يبدأ مرحلة الاستعداد الأولى لأولمبياد طوكيو

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سينطلق البطل الليبي في رياضة التجديف حسين قنبور في مشواره الاستعدادي لأولمبياد طوكيو صيف العام القادم بإقامة معسكر تحضيري في تونس يستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وسيدخل قنبور هذا المعسكر بإشراف المدرب التونسي أنيس الجويني الذي سيعمل معه خلال هذه المرحلة ببرنامج متكامل يستمر حتى نهاية الشهر الحالي قبل الدخول في المرحلة الثانية التي من المقرر أن تكون العام القادم في إحدى الدول الأوروبية.

وكان رئيس الاتحاد العام للتجديف نورالدين الكريكشي قد اجتمع الأيام الماضية مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق لبحث سبل توفير الدعم اللازم للرياضي الليبي في هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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