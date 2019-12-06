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إيفرتون يقيل مدربه بعد خسارة الديربي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقال إيفرتون مدربه البرتغالي ماركو سيلفا بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق والتي كان آخرها الخسارة في مباراة الديربي أمام جاره ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين في البريمرليغ .

وأوضح بيان إيفرتون أنه وبعد اجتماع الإدارة عقب الخسارة في الديربي تقرر الاستغناء عن سيلفا مبديا شكره للمدرب طيلة الفترة التي قضاها داخل ملعب غوديسون بارك، وتولى المدرب البرتغالي المهمة في مايو ألفين وثمانية عشر ليقود التوفيز إلى احتلال المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي .

وخلال الموسم الحالي لم تتحسن الأوضاع حيث جاءت خسارة ديربي الميرسيسايد لتكون قاصمة على المدرب البرتغالي حيث تراجع الفريق إلى الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد أربع عشرة نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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