النصر يحط الرحال في غينيا استعدادا لملاقاة حوريا كوناكري

وصلت بعثت فريق النصر، الجمعة، للعاصمة

الغينية كوناكري؛ استعداداً للقاء نظيره “حوريا كوناكري” ضمن منافسات

الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستُعلب المباراة بين الفريقين، الأحد

المقبل، على ملعب “28 سبتمبر” عند الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، ويسعى

النصر للرجوع بنتيجة إيجابية، بعد تعادله في الجولة الاولى أمام نظيره

“دجوليبا المالي” بهدف لكل فريق.

ويدخل النصر المباراة وسط غياب مهاجمه

خالد مجدي الموقوف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة لغياب صانع الألعاب

مهند بوعجيلة الذي تعرض لإصابة في اللقاء السابق.

يُذكر

أن فريق النصر يأتي في المجموعة الثانية رفقة فرق “دجوليبا” المالي و

“حوريا كوناكري” الغيني وبيدفيست ويتس – الجنوب إفريقي

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