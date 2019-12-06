اجتماع تحضيري لبطولة محمد مخلوف في بنغازي

عقد رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لرياضة القوة البدنية اجتماعا داخل إحدى قاعات نادي الهلال في بنغازي تحضيرا لبطولة الراحل محمد مخلوف الدولية للعبة مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

و تم خلال الاجتماع التحضيري استعراض ما وصلت إليه اللجنة من إعداد للبطولة التي ستشهد مشاركة رياضيين من دول عربية وأفريقية، كما تم تسمية اللجان العاملة في البطولة .

ومن المقرر أن تحتضن صالة نادي الهلال ومجمع سليمان الضراط فعاليات البطولة الدولية التي ستقام تكريما للبطل الراحل محمد مخلوف مؤسس لعبة القوة البدنية في الفترة ما بين 11 حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري.

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