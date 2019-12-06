اخبار الرياضة

اجتماع تحضيري لبطولة محمد مخلوف في بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لرياضة القوة البدنية اجتماعا داخل إحدى قاعات نادي الهلال في بنغازي تحضيرا لبطولة الراحل محمد مخلوف الدولية للعبة مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

و تم خلال الاجتماع التحضيري استعراض ما وصلت إليه اللجنة من إعداد للبطولة التي ستشهد مشاركة رياضيين من دول عربية وأفريقية، كما تم تسمية اللجان العاملة في البطولة .

ومن المقرر أن تحتضن صالة نادي الهلال ومجمع سليمان الضراط فعاليات البطولة الدولية التي ستقام تكريما للبطل الراحل محمد مخلوف مؤسس لعبة القوة البدنية في الفترة ما بين 11 حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك