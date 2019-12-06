طرابلس انطلاق بطولة السرايا السادسة للتاكوندو

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس بطولة السرايا للتاكوندو في نسختها السادسة على التوالي والتي تحمل شعار “كلنا ليبيا” وينظم البطولة نادي العلمين تحت إشراف اللجنة التيسيرية للعبة .

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من جميع مناطق ليبيا من الغرب والجنوب والمنطقة الوسطي الجفرة مصراته زليتن الخمس، حيث شهدت البطولة مشاركة 31 نادي وصالة رياضية، وعدد الرياضيين يقارب 265 رياضي .

وتشارك من المنطقة الشرقية أندية الهلال، و النصر، والجمارك بنغازي، وصالة شبه .

يشار إلى أن البطولة ستكون لفئات الأشبال والأواسط، إضافة إلى منافسات الكيروجي.

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