إنتر ميلانو يستضيف روما في المياتزا

يستضيف المتصدر إنتر ميلانو على ملعبه جوزيبي مياتزا ضيفه روما الخامس في الترتيب وعينه على مواصلة ريادة الدوري الإيطالي.

ويطمح النيراتزوري لمواصلة المسيرة المدججة بالنتائج الإيجابية بقيادة كونتي فالفريق لم يعرف طعم الخسارة في الدوري منذ مواجهة يوفنتوس وبعدها تغير الحال وأصبح للفريق روح جديدة كللها بانتصارات متتالية .

ويمتلك أبناء كونتي 37 نقطة من 14 مباراة وهو رصيد يعد الأفضل للفريق منذ فترة طويلة، وفي تحقيق بنقاط المباراة الثلاث فجمهور الإنتر سيحلم بما هو أكثر .

وستكون الغيابات هاجسا للمدرب أنطونيو كونتي فكل من سينسي وغاليارديني لن يتواجد في المباراة قبيل مواجهة منتصف الأسبوع المرتقبة أمام برشلونة والتي ستحدد ما إذا كان الإنتر سيكمل المشوار في دوري الأبطال أم لا .

أما الجيالوروسي فيأمل بتعزيز مركزه والارتقاء في الترتيب بعد تحقيقه الفوز في المباريات الأخيرة ، فالفريق يبتعد بفارق تسع نقاط فقط عن الصدارة ويتساوى في النقاط مع جاره لاتسيو صاحب المركز الثالث .

ومن المتوقع أن يفتقد ذئاب العاصمة الإيطالية المهاجم البوسني إيدين دجيكو صاحب الـ6 أهداف هذا الموسم بسبب الإنفلونزا ما قد يعقد الحسابات للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا .

مواجهة منتظرة لفرق المراكز الأربعة في الدوري وكذلك القادمون من بعيد، فهل يواصل النيراتزوري صدارته للدوري، أم أن روما سيوقف قطار كونتي قبل انتهاء مرحلة الذهاب.

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