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بالتراضي.. عمر شحات ينهي ارتباطه بالنصر

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر لاعب فريق النصر المعار من الأخضر عمر شحات معسكر فريق النصر في القاهرة ليعود إلى مدينته البيضاء عقب اكتمال مدة انتقاله في التجربة الأفريقية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب عمر شحات رفقة النصر في 25 من ديسمبر وفضل اللاعب بالتراضي مع الطاقم الفني إفساح المجال أمام باقي زملائه في الفريق ممن سيعتمد عليهم النصر في باقي مبارياته في الكونفدرالية للانخراط في الأجواء بشكل أكبر.

ولم يكن شحات منذ انضمامه لفريق النصر ضمن الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب محمد الككلي حيث شارك بصورة أساسية في مباراة النصر ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي فقط ضمن مباريات الدور الاثنين والثلاثين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد فريق النصر قبل مدة مع لاعب فريق الهلال معاذ العمامي على سبيل الإعارة وعاد لاعبه عبدالله بلعم من جديد لتشكيلة الفريق عقب انتهاء بعض الإشكاليات الإدارية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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