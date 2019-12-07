بالتراضي.. عمر شحات ينهي ارتباطه بالنصر

غادر لاعب فريق النصر المعار من الأخضر عمر شحات معسكر فريق النصر في القاهرة ليعود إلى مدينته البيضاء عقب اكتمال مدة انتقاله في التجربة الأفريقية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب عمر شحات رفقة النصر في 25 من ديسمبر وفضل اللاعب بالتراضي مع الطاقم الفني إفساح المجال أمام باقي زملائه في الفريق ممن سيعتمد عليهم النصر في باقي مبارياته في الكونفدرالية للانخراط في الأجواء بشكل أكبر.

ولم يكن شحات منذ انضمامه لفريق النصر ضمن الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب محمد الككلي حيث شارك بصورة أساسية في مباراة النصر ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي فقط ضمن مباريات الدور الاثنين والثلاثين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد فريق النصر قبل مدة مع لاعب فريق الهلال معاذ العمامي على سبيل الإعارة وعاد لاعبه عبدالله بلعم من جديد لتشكيلة الفريق عقب انتهاء بعض الإشكاليات الإدارية.

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