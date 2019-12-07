النصر يخوض مرانه الأول في العاصمة الغينية

خاض فريق النصر الأول لكرة القدم مرانه الأول في كوناكري عاصمة غينيا تمهيدا لمواجهة حوريا لحساب الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية مساء الأحد.

وتركز المران في أغلبه على إزالة الإرهاق من اللاعبين بعد رحلة طويلة استغرقت حوالي اثنتي عشرة ساعة انتقلت فيها البعثة من القاهرة إلى المغرب وصولا للعاصمة الغينية.

ويفتقد النصر في هذه المباراة لخدمات لاعبيه خالد المجدي بسبب تراكم الإنذارات ومهند أبوعجيلة بداعي الإصابة.

ويسعى الفريق لتحقيق أول فوز له في هذه المجموعة عقب تعادله في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف مقابل هدف في استاد السلام بالقاهرة.

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