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النصر يخوض مرانه الأول في العاصمة الغينية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض فريق النصر الأول لكرة القدم مرانه الأول في كوناكري عاصمة غينيا تمهيدا لمواجهة حوريا لحساب الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية مساء الأحد.

وتركز المران في أغلبه على إزالة الإرهاق من اللاعبين بعد رحلة طويلة استغرقت حوالي اثنتي عشرة ساعة انتقلت فيها البعثة من القاهرة إلى المغرب وصولا للعاصمة الغينية.

ويفتقد النصر في هذه المباراة لخدمات لاعبيه خالد المجدي بسبب تراكم الإنذارات ومهند أبوعجيلة بداعي الإصابة.

ويسعى الفريق لتحقيق أول فوز له في هذه المجموعة عقب تعادله في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف مقابل هدف في استاد السلام بالقاهرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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