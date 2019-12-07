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بمشاركة سند الورفلي.. الرجاء يتخطى فيتا كلوب الكونغولي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الرجاء البيضاوي المغربي الذي ينشط بصفوفه المدافع الليبي سند الورفلي في تعويض خسارته الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عندما تمكن من الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون مقابل.

وخاض الرجاء المباراة خارج أرضه ودخلها سعيا منه لتعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي في ملعبه وتحصل على ما يريد عندما سجل سفيان رحيمي هدف المباراة في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وبهذا الفوز يتواجد الرجاء في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بجانب شبيبة القبائل الجزائري الذي فقد مباراته أمام الترجي التونسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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