بمشاركة سند الورفلي.. الرجاء يتخطى فيتا كلوب الكونغولي

نجح الرجاء البيضاوي المغربي الذي ينشط بصفوفه المدافع الليبي سند الورفلي في تعويض خسارته الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عندما تمكن من الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون مقابل.

وخاض الرجاء المباراة خارج أرضه ودخلها سعيا منه لتعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي في ملعبه وتحصل على ما يريد عندما سجل سفيان رحيمي هدف المباراة في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وبهذا الفوز يتواجد الرجاء في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بجانب شبيبة القبائل الجزائري الذي فقد مباراته أمام الترجي التونسي.

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