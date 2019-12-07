منتخب الجبل الأخضر يبدأ تدريباته في درنة

بدأ منتخب الجبل الأخضر تدريباته رسميا في التجمع الأول له في مدينة درنة بإشراف المدرب عبد الباسط شحات، واستهدفت العديد من الأندية الواقعة في نطاق الجبل الأخضر في درنة والقبة وأم الرزم ومرتوبة .

ويساعد المدرب شحات كل من عبد السلام العقاب ومدرب الحراس ميلود عبد الواحد حيث ستتواصل التحضيرات حتى الفترة القادمة لتكون المجموعة جاهزة لتدعيم المنتخب الوطني للشباب تحت عشرين عاما.

وسيخوض منتخب الجبل الأخضر التحضيرات خلال فترتين صباحية ومسائية على ملعب درنة البلدي، وتشارك أندية الأفريقي ودارنس ونجوم درنة والشلال ونسور مرتوبة والاستقلال حيث خاضوا التدريبات وسط أجواء رائعة، وستعلن قائمة المنتخب بعد انتهاء التجمعات في بلدية شحات والبيضاء.

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