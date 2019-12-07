إنتر ميلانو يتعادل في ملعبه أمام روما

شهد افتتاح الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي على الجوزيبي مياتزا مواجهة قمة تقليدية بين إنتر ميلانو وروما تحت أنظار المدرب أنطونيو كونتي والذي فكر بالتواجد في الصدارة لأسبوع جديد.

وكانت بداية المباراة الفعلية بعد سبع دقائق، بخطأ من مدافع روما جوردان فيرتو استغله المهاجم لوكاكو وسدد كرة يسارية تألق الحارس ميرانتي بإبعادها، فيما جاءت أولى فرص أبناء العاصمة في الدقيقة التاسعة عشرة عن طريق نيكولو زانيولو فسدد بيسراه وأوقفها هندانوفيتش على مرتين.

وكاد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أن يخطف هدفا بعد تمريرة من بورخا فاليرو داخل مناطق روما إلا أن تسديدة الأرجنتيني جانبت القائم الأيسر لحارس الذئاب، وأخطاء روما تواصلت والإنتر لم يستغل ذلك بعد إضاعة بروزوفيتش كرة أمام المرمى بعد تمريرة لوكاكو .. لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الحارس ميرانتي تألقه وحرم النيراتزوري من التسجيل بعد تصديه لكرة فيسينو بعد عدة تمريرات للإنتر، الذي طالب في الدقيقة الثامنة والستين بركلة جزاء بعد هجمة لوتارو والتي لامست يد سبينازولا لكن الحكم أشار لمواصلة اللعب، ليهدر الأنتر في الدقائق الأخيرة فرصة محققة بعد عرضية فيتشينو لكن مارتينيز أخفق من جديد .

لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف رغم سيطرة الإنتر ويرفع النيراتزوري رصيده إلى ثمان وثلاثين نقطة فيما رفع روما رصيد نقاطه إلى تسع وعشرين نقطة.

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