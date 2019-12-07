الليلة.. يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري

يسعى يوفنتوس للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عندما يرحل إلى العاصمة روما لمواجهة لاتسيو بملعب الأولمبيكو في مواجهة مرتقبة.

ويأمل اليوفي استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه أمام ضيفه ساسولو بهدفين لمثلهما لكنه سيفتقد لخدمات لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة لفترة طويلة إضافة إلى غياب الويلزي آرون رامزي بسبب الإصابة فيما يسعى لاتسيو لتسجيل فوزه السابع على التوالي في الدوري لتأمين المركز الثالث حيث يمتلك ثلاثين نقطة .

ويأمل أبناء المدرب إنزاغي الدخول بقوة في صراع المنافسة على المركز الثاني هذا الموسم إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن يوفنتوس الثاني وثماني نقاط عن الإنتر المتصدر.

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